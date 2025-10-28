En medio de sus múltiples compromisos laborales, Wanda Nara volvió a dar que hablar en redes sociales por un gesto romántico hacia Martín Migueles, el hombre que conquistó su corazón y con quien mantiene un vínculo que crece día a día.

La conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus historias de Instagram una foto íntima de Martín, relajado en el balcón, tomando mate y mirando su celular. Junto a la imagen, Wanda agregó una frase en italiano que no pasó desapercibida: “Prima di ogni cosa” (“Antes que nada”), acompañada de varios emojis.

El detalle fue suficiente para que sus seguidores interpretaran el posteo como una declaración de amor que completó con el tema “Prima di ogni cosa” de Fedez, una canción que habla sobre los sentimientos más puros y las prioridades del corazón.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

WANDA NARA DESTROZÓ A LA CHINA SUÁREZ AL HABLAR DE SUS HIJAS CON MAURO ICARDI: “NO HAY MANERA DE QUE...”

Wanda Nara volvió a encender la polémica al hablar sin filtros sobre la posibilidad de que sus hijas regresen a Turquía junto a Mauro Icardi, quien está instalado en Estambul junto a su pareja Eugenia “la China” Suárez.

En el programa de streaming de Olga, la empresaria fue contundente y lanzó una frase que sonó como un misil dirigido a la China Suárez, recordando el escándalo que las enfrentó años atrás.

Todo comenzó cuando en el programa le preguntaron si existía la posibilidad de que sus hijas volvieran a Estambul para vivir con su padre. Fiel a su estilo frontal, Wanda respondió sin vueltas: “La restitución, esa famosa de la que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá, pero conmigo”, comnezó diciendo, tal como se pudo ver en Puro Show.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Ante la repregunta sobre si existiría alguna posibilidad de que ella regresara a Turquía, la mediática fue terminante y cerró, sin filtro: “No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual (ahora), y no tengan a su mamá”.