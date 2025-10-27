Palacio Leloir, la empresa de eventos sociales y corporativos más destacada de Buenos Aires, celebró su 20 aniversario con una gran noche denominada “Celebrity Night”. La casa de eventos abrió sus puertas para “La Fiesta de Las Fiestas” , una velada inolvidable que combinó un show de recepción con un servicio de catering de excelencia, artistas y la ambientación característica del lugar.

Esta prestigiosa casa de eventos reunió en sus jardines a diversas marcas y proveedores que han sido parte de su historia. Entre ellos se destacó BYD, la marca que exhibió modelos de sus autos híbridos como anticipo de su próximo desembarco en Argentina. Por su parte, Wincort Design, referente en interiorismo y mobiliario, presentó su nueva línea para espacios interiores y exteriores, resaltando por su innovación y elegancia. La propuesta gastronómica contó con Se Cuecen Habas y una barra especial con una exquisita selección de petits four y sabores gourmet.

Foto: Palacio Leloir

La celebración incluyó un desfile de alta costura y moda de fiesta, conducido por Soledad Solaro. La pasarela fue inaugurada por Popic con su colección Estambul, una propuesta sensual donde destacaron plumas, flecos, transparencias y escotes profundos. El desfile también rindió homenaje a las quinceañeras con diseños exclusivos de Atelier de Princesas. Además, se presentó una pieza de autor de MiModa, titulada Vuelo Sagrado, elaborada con materiales reciclados de la industria textil de Ituzaingó, fusionando creatividad, arte y sustentabilidad.

Otro momento emotivo fue el homenaje a las quinceañeras que celebraron su fiesta soñada en el salón, con diez jóvenes subiendo a la pasarela. El desfile continuó con Juani Ramírez, una de las marcas más reconocidas de la región, que presentó su nueva colección de noche, con brillos y transparencias pensada para mujeres que buscan elegancia y personalidad. El bloque femenino cerró con Flor Azan Atelier & Bridal, deslumbrando con creaciones de alta costura de líneas puras y espíritu romántico.

Foto: Palacio Leloir

Durante la gala, Facundo Verdini anunció una gran novedad en el mundo del estilismo: la unión con Perfumerías Rouge en 2026, que dará origen a “Verdini by Rouge”. El lanzamiento oficial se realizó con la presencia de Verdini y su staff de campaña.

Previo al bloque masculino, un emotivo video repasó los 20 años de historia de Palacio Leloir, recordando que el prestigioso salón surgió de la idea de cuatro amigos de la infancia. El proyecto se inspiró en el deseo de hacer realidad la mejor fiesta de 15 años para la hija de uno de ellos, transformándose en una de las empresas de eventos más importantes de Buenos Aires. Los creadores y dueños, Rafael Nigro, Marcelo Casucelli, Claudio Giuliano Y Jorge Bastonero, recibieron una ovación de pie junto a todo su equipo.

En el segmento de moda masculina, el influencer Julio Ullua y su hermano Martín Ullua presentaron su colección de Lord’s Boutique, destacando el diseño textil y la sastrería. Desfilaron “Los Sacos Verdes” de la marca, con figuras reconocidas como Toti Pasman, Sebastián Basalo, Miguel Osovi y Roberto Berazategui, quienes lucieron prendas de Alta Costura.

La producción general del evento estuvo a cargo de Julián Delorenzo, con una realización integral de Go Show Entertainment Group y Palacio Eventos.