La despedida de Fernanda Iglesias de Puro Show estuvo cargada de elogios y emoción, ya que la periodista era una de los pilares fundamentales del programa.

“Fue un lujazo tenerla en el programa”, arrancó Pampito mientras la panelista recibía un ramo de flores.

“Fue hermoso compartir con vos. Creo que conectamos mucho laburando. Sos una gran profesional. Es brillante verte laburar, la pasión que le pones a todos. Vas, investigas, no paras, sos obsesiva...”, continuó.

A su turno, Matías Vázquez agregó: “También se aprendió mucho de vos”.

El agradecimiento y futuro

“Fui muy feliz. Pude darlo todo, desplegar todo lo que quería hacer, que sobre todo es el periodismo. Me pude divertir, pude hacer chistes. Era como venir a pasar con un grupo de amigos el programa. Lo siento así. Me sentí cómoda todo el tiempo”, afirmó.

La despedida de Fernanda Iglesias de Puro Show. Por: Fernando Gatti

“Vamos a arrancar el 10 de noviembre (a las 14.30) con Tarde o Temprano, con la conducción de María Belén Ludueña. Y un grupo de gente que no conozco. Así que estoy nerviosa”, cerró Fernanda Iglesias.