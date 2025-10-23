La felicidad invadió el corazón de Juan Martín del Potro (37), quien este fin de semana no se pudo contener y saludó a su novia por el Día de la Madre. Sí. Delpo será papá por primera vez.

Agustina Ornella Meucci está “embarazada de siete meses”, contó Gustavo Méndez.

Entonces, el periodista de Mujeres Argentinas contó quién es la joven morocha es una “empresaria chaqueña de Resistencia” que “tiene una agencia de autos de alta gama”.

Juan Martín del Potro será papá junto a Agustina Meucci.

“Es de una familia muy adinerada, bien posicionada. Con departamentos en Estados Unidos”, agregó.

“Viaja mucho y aparentemente en un evento, en uno de esos viajes, conoció a Juan Martín”.

El romántico mensaje de Juan Martín del Potro a su novia embarazada

Feliz día, mamá, Te admiro profundamente por la mujer que sos, por la fuerza por la que enfrentás cada etapa y por la ternura con la que acompañas la vida. Es la vida que estás gestando. No hay nada más grande que ver el amor hecho persona y vos lo representás de una forma hermosa. Te deseo un día lleno de paz, de amor y de todo lo que te haga sonreír. Te lo mereces más que nadie.

A su vez, Julieta del Potro, la única hermana de Juan Martín, también halagó a su cuñada en Instagram.

Feliz día a la que me hizo tía. Te amo cuña.