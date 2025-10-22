La nueva edición de MasterChef Celebrity tiene algunas polémicas sobre la mesa: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis aprobaron algunas recetas básicas.

La polémica surgió porque algunos participantes no se lucieron, pero de todos modos subieron al balcón en el comienzo de esta semana.

Uno de ellos fue Luis Ventura, que hizo una tortilla de papa decorada con huevos duros por encima. “La tortilla está rica, pero no entiendo por qué esos huevos cuando la receta ya tiene ese alimento”, retrucó Martitegui.

A pesar de la crítica y de lo básico de la receta, el presidente de APTRA subió al balcón con delantal blanco.

MasterChef Celebrity, entre preferidos y odiados: chicanas y escándalos | Créditos: Instagram @masterchefargentina

MasterChef Celebrity: quién son los queridos y los odiados por el jurado

Mientras hubo elogios merecidos para Evangelina Anderson, Andy Chango y Walas, entre otros, hubo fuertes críticas para Sofía Gonet.

La Reini hizo una frittata inconsistente y con una presentación que no convenció al jurado, por lo que fueron lapidarios para con ella.