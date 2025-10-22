Momentos de tensión vivió la familia Tinelli luego de que Cande sufriera una fuerte caída mientras montaba a caballo. El accidente ocurrió en el marco de las grabaciones de la segunda temporada del reality familiar y obligó a la influencer a ser trasladada de inmediato a una clínica.

Según trascendió, el golpe fue tan fuerte que debió ser asistida rápidamente; los médicos determinaron que era necesario operarla para tratar las lesiones sufridas. La intervención se realizó con éxito y, según informaron desde el entorno familiar, la recuperación avanza favorablemente.

Cande Tinelli sufrió un accidente y será operada (Foto: Instagram)

En diálogo con Teleshow, Marcelo aclaró cómo está hija tras el susto: “Tuvo una caída leve en un caballo y se fracturó un dedo de la mano izquierda. Ya la operaron y está perfecta”.

QUÉ DIJO CANDE TINELLI DE LOS VÍNCULOS DE MARCELO TINELLI CON MILETT FIGUEROA Y GUILLERMINA VALDÉS

Cande Tinelli mantuvo un ida y vuelta con Puro Show, entrevista en la que sorprendió al diferenciar a Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli, de Guillermina Valdés, la ex y madre de su hermano menor,Lorenzo.

“¿Siempre el vínculo fue complicado con Guillermina?”, le consultó Walle Leiva a la influencer, quien contestó sincera y sin vueltas: “Sí, siempre fue medio raro, la verdad que sí, no fue el mejor pero nada, es pasado”.

Cande Tinelli habló con Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Se habló mucho también de que había mala onda con Milett, ¿le recriminaron alguna vez a tu viejo la diferencia de edad que tienen?”, le preguntaron luego y fue allí cuando Cande aclaró: “Sí, obvio pero la verdad que después cuando lo ves feliz ya está”.

“Fue todo muy de golpe, entró a casa a una convivencia de la que nadie estaba preparado, pero después la verdad es que es buena mina. Está todo bien, fue un error más de mi viejo,pero él une a todos así que la mejor con Milett”, cerró al final.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.