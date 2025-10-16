En una entrevista íntima y sin filtros, Luis Ventura volvió a sorprender al público con una de sus declaraciones más personales. Invitado al programa Economía y Real Estate por Radio Metro, el periodista y presidente de APTRA se mostró relajado y habló de su vida privada, sus rutinas y su manera de entender el afecto.

Lo que más impactó fue su confesión sobre con quién comparte sus noches. Cuando el conductor le preguntó qué sentía que le faltaba en la vida, Ventura respondió sin titubeos: “Lo que me falta es ser abuelo. Yo duermo con las cenizas de mi madre y de mi padre en el dormitorio, también las de mis perros”. La revelación dejó a todos en silencio y mostró un costado profundamente emocional del periodista, quien explicó que mantener cerca los restos de sus seres queridos es una forma de honrar los lazos que marcaron su historia.

Luego, habló con ternura de su familia: “Tengo una casita, donde viví treinta años de mi vida, que ahora viven mis hijos mayores con su mamá, Estelita Muñoz. Y después el más chiquito, Antoñito, vive en zona norte, allá por Nordelta, también con su madre, Fabiana Liuzzi. Esa es mi familia básica, junto a mi hermano menor, Carlos”, relató.

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

LA REFLEXIÓN DE LUIS VENTURA

Con su habitual tono directo, Ventura también reflexionó sobre su relación con los medios y las críticas: “No tengo enemigos que me los haya generado yo. Tal vez represento una fórmula rara de vida: soy feliz, y eso incomoda. Hay gente que te quiere ver angustiado, triste, endeudado”, disparó.

Y, fiel a su estilo filoso, cerró con una frase que sonó a mensaje para varios: “Quieren tus zapatos, tu familia, tus amigos, tus lugares. Si no lo consiguen, te entran a pegar en los tobillos”.