Con su característico humor y ternura, Juana Repetto volvió a conquistar a sus seguidores en Instagram. La actriz publicó una imagen que derritió corazones: sus hijos mayores, Toribio y Belisario, posando juntos con un cartel que lleva sus apodos, “Toro” y “Beli”.

Junto a la foto, la hija de Reina Reech escribió una frase que despertó la curiosidad de todos: “Toribio, Belisario y… leemos ideas”, dando por iniciada la búsqueda del nombre para su tercer hijo.

Juana Repetto pidió ayuda a sus seguidores para elegir el nombre de su tercer hijo. CRÉDITO: Instagram

LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES

La reacción de sus seguidores fue inmediata. En cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios con sugerencias y propuestas cargadas de creatividad.

Muchos se inclinaron por nombres clásicos pero originales, en sintonía con los de sus hermanos mayores. Entre los más votados aparecieron Laureano, Octavio —con el tierno diminutivo “Otti”— y Benito, que curiosamente comparte las primeras sílabas con los nombres de Toro y Beli.

Con cientos de mensajes de cariño, los fans de Juana celebraron este nuevo capítulo en su vida y se sumaron al juego de elegir el nombre perfecto. “Lo que más amo es que lo hagas parte de todos nosotros”, comentó una seguidora, reflejando el espíritu cercano con el que la actriz vive cada paso de su nueva etapa familiar.