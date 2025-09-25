La producciones de Mirtha Legrand y Juana Viale ya preparan la mesaza para un nuevo fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juanaque tendrán invitados de lujo.

Al igual que cada semana, La Chiqui y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

El sábado desde las 21.30 poreltrece,

Mirtha Legrand

tendrá una mesaza de la mano del Diputado Nacional por a Provincia de Buenos Aires Emilio Monzó y la Licenciada en Ciencias de la Comunicación especializada en Relaciones Internacionales, Natasha Niebieskikwiat.

También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado la periodista Liliana Caruso, el actor, productor y conductor Fernando Dente y la modelo e influencer, Sofía Zámolo.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece a una mesa encabezada por el empresario teatral argentino Daniel Grinbank y el actor argentino Michel Noher.

En esta oportunidad, la bailarina y vedette de tearo de revista Valeria Archimó también será de la partida junto a la actriz Jimena Cyrulnik.

