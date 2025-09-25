La producciones de Mirtha Legrand y Juana Viale ya preparan la mesaza para un nuevo fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juanaque tendrán invitados de lujo.
Al igual que cada semana, La Chiqui y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.
QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE
El sábado desde las 21.30 poreltrece,
tendrá una mesaza de la mano del Diputado Nacional por a Provincia de Buenos Aires Emilio Monzó y la Licenciada en Ciencias de la Comunicación especializada en Relaciones Internacionales, Natasha Niebieskikwiat.
También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado la periodista Liliana Caruso, el actor, productor y conductor Fernando Dente y la modelo e influencer, Sofía Zámolo.
QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE
El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa de eltrece a una mesa encabezada por el empresario teatral argentino Daniel Grinbank y el actor argentino Michel Noher.
En esta oportunidad, la bailarina y vedette de tearo de revista Valeria Archimó también será de la partida junto a la actriz Jimena Cyrulnik.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.