La producciones de Mirtha Legrand y Juana Viale ya preparan la mesaza para un nuevo fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juanaque tendrán invitados de lujo.

Al igual que cada semana, La Chiqui y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza de la mano del conductor de A Dos Voces, Edgardo Alfano de Todo Noticias y la presentadora de Empezar el Día, Yuyito González, de Ciudad Magazine.

También acompañarán a la diva argentina en el programa de este sábado el reconocido médico Guillermo Capuya, el cantante y actor venezolano, José Luis ‘el Puma’ Rodríguez, y la bailarina Silvina Escudero.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE

El domigno desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa deeltrecea una mesa encabezada por las reconocidas actrices Julieta Díaz y Pilar Gamboa, que marcaron el debut de Adrián Suar como director teatral con la obra Las Hijas.

Las hijas, con Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa en el Maipo.

En esta oportunidad, el actor, humorista e imitador Uruguayo Roberto Peña también será de la partida junto a Pablo Ruiz y el actor argentino Franco Masini.

