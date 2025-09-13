Este domingo 14 de septiembre, desde las 13:45 por eltrece, Juana Viale volverá a ponerse al frente de su tradicional mesa con una selección de invitados que prometen una charla imperdible.

La producción de Story Lab confirmó que la “mesaza” de esta semana reunirá a personalidades de distintos ámbitos, con historias y trayectorias que darán mucho que hablar.

Quiénes son los invitados de Juana Viale este domingo

El look de Juana Viale para su mesaza en Almorzando con Juana (Foto: redes sociales).

Entre los invitados estará Silvia Kutika, reconocida actriz que actualmente brilla en una obra teatral donde interpreta a una mujer que, tras un accidente, queda cuadripléjica. Su papel invita a reflexionar sobre la dignidad y los desafíos de la vida.

También dirá presente Ezequiel Campa, actor y comediante que siempre aporta humor y anécdotas desopilantes a la mesa.

Otro de los nombres destacados es Vico D’Alessandro, actor que en los últimos días fue vinculado sentimentalmente con Zaira Nara, lo que seguramente será tema de conversación durante el programa.

La música llegará de la mano de CAE, el cantante que marcó una época con sus hits y que sigue vigente en los escenarios.

Por último, se sumará Juan Fossaroli, periodista argentino especializado en automovilismo, que recorre el mundo cubriendo las principales competencias para ESPN y Disney+.