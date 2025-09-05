La fama de Martín Garabal tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años gracias a su participación en Envidiosa, como exnovio del personaje de Griselda Siciliani, y parecería que al querer sacar rédito de su notoriedad habría ofuscado a otros en un restaurante.

“Estaba con su paraguas esperando debajo de la lluvia afuera de un local de comida norteamericana que está en Belgrano que tenía dos horas de espera”, comenzó su chimento Pochi de Gossipeame.

La cuestión es que, según Marcia Frisciotti, el también integrante de Luzu TV “se cansó de esperar” junto a su novia en la calle tras “quince minutos” y “fue a chapear” para pedir que lo sienten diciendo “mirá quién soy”.

Pochi mandó al frente a Martín Garabal.

“La gente estaba odiada”, describió.

Martín Garabal en División Palermo. (Foto: @martingarabal)

La furia contra Martín Garabal

Más allá de la indignación de que le hayan dado tratamiento preferencial al actor, la bronca de los otros hambrientos fue por la aparente actitud de los responsables del local gastronómico.

“Sentaron a dos personas en una mesa para más gente y estaba todo el mundo re caliente”.

Para colmo, Pochi aseguró que “cuando Martín Garabal se fue medio que lo torearon”.