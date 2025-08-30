Este domingo desde las 13.45Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta de Mirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por el cantante argentino Emanuel Ortega, actual pareja de Julieta Prandi y el productor teatral José María Muscari.

Los invitado de Juana Viale del domingo 30 de agosto (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partidala actriz y exparticipante de Gran Hermano Julieta Poggio, la escritora Silvia Freire y el reconocido músico Cacho Buenaventura.

JUANA VIALE DESCOLOCÓ AL ABOGADO DE JULIETA PRANDI CON UN SINCERICIDIO SIN FILTROS

Juana Viale le hizo honor a su abuela Mirtha Legrand con un sincericidio sin filtros que no tuvo desperdicios.

La conductora de Almorzando con Juana tuvo en su mesa a Javier Baños, abogado defensor de Julieta Prandi, y lo sorprendió con el atípico agradecimiento por los libros que les regaló.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Almorzando con Juana.

“En mi puta vida los voy a leer”, le dijo Viale a Baños, quien captó en el momento que el comentario de la artista era picante, pero con buena onda, y le respondió con humor.

“Uno tiene el tamaño justo para que vos puedas apoyar una pava. Vos tomás mate, imagino. Y el otro es para cuando tenés la cama floja”, le contestó el letrado.

