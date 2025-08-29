La serie En el barro, el spin off de El Marginal producido por Sebastián Ortega, se convirtió en un fenómeno: encabeza el Top 10 de Netflix en Argentina y sigue sumando repercusión. Entre sus protagonistas está la actriz española Ana Rujas, quien interpreta a “La gallega”, la villana más temida de la cárcel ficticia La Quebrada.

Su papel como Amparo la posicionó como la gran revelación de la temporada, y su popularidad despertó el interés del público por conocer más sobre su vida personal. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 130 mil seguidores, Ana Rujas comparte sus proyectos artísticos, sus looks en premiaciones y postales de su mansión en España, donde se destacan el diseño interior y los detalles vintage.

En diferentes publicaciones, la actriz mostró rincones de su hogar que reflejan un estilo minimalista, retro y acogedor. Su living es uno de los espacios más llamativos: un amplio sofá esquinero en tono crudo se convierte en protagonista, acompañado por almohadones mullidos, mesas pequeñas de madera torneada y una lámpara dorada de pie que suma elegancia.

EL ESTILO DE LA MANSIÓN DE ANA RUJAS

La paleta cromática elegida por Ana Rujas combina tonos neutros como blanco y beige con acentos de color en objetos decorativos y cuadros. Uno de ellos, con letras negras sobre fondo rojo que rezan “La mujer más fea del mundo”, aporta un contraste vibrante que rompe con la armonía del lugar.

Otra área de la casa sigue la misma línea estética: paredes blancas, muebles claros y detalles en madera natural que transmiten serenidad. Allí se observa un sofá blanco acompañado de una mesa de diseño minimalista, velas encendidas y una ventana con cortinas translúcidas que dejan entrar abundante luz natural.

Así es la casa de Ana Rujas en España. CRédito: X

La habitación de Ana Rujas también sorprende con su estilo retro. Predominan las paredes blancas, cortinas marrones y un piso geométrico en gris, rojo y beige. En una foto, la actriz aparece sentada en un banco de madera al pie de la cama, en la planta alta de su vivienda, lo que deja ver un espacio íntimo y personal.