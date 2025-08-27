El joven delantero del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, volvió a estar en el centro de la atención mediática tras confirmar públicamente su relación con la cantante argentina Nicki Nicole, de 25 años.

Esta vez, el deportista sorprendió a su pareja con un Ferrari rojo convertible como regalo de cumpleaños, un gesto que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Yamal compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías donde se lo ve junto a la artista rosarina en una mesa con una caja de la firma italiana Gucci y la llave del exclusivo vehículo deportivo, así como también a la artista junto a su nuevo móvil.

CRÍTICAS Y REACCIONES EN REDES SOCIALES

El lujoso obsequio desató un fuerte debate entre los fanáticos del futbolista. Muchos usuarios consideraron que la relación aún es demasiado reciente como para semejante muestra de intensidad.

Algunos de los comentarios más destacados fueron: “Alguien que le explique que uno no regala un carro a una mujer con la que vas comenzando”, “Igual terminarán, pero mientras dure, muchas vibras y bendiciones“, “Mi compa el intenso cuando tiene novia”.

Pese a las críticas, la pareja parece disfrutar del presente. Tanto Yamal como Nicki Nicole se mostraron sonrientes en las publicaciones, dejando en claro que atraviesan un momento de gran conexión personal.

NICKI NICOLE Y LAMINE YAMAL: UNA RELACIÓN QUE DA QUE HABLAR

La unión entre el futbolista sensación del Barcelona y la cantante argentina no solo acapara titulares por el impactante regalo, sino también porque representa el cruce entre dos mundos: el del deporte de élite y la música urbana internacional.

Todo indica que, más allá de las opiniones divididas, Lamine Yamal y Nicki Nicole seguirán siendo una de las parejas más comentadas del momento ya que el deportista habría sido el tercero en discordia entre Nicki y Truno; la oficialización del romance sucedió en el marco del festejo de cumpleaños de la cantante.

