Sabrina Rojas volvió a mostrar su costado más irónico y divertido en redes sociales. La conductora de Pasó en América compartió en sus historias de Instagram una publicación que hizo reír a sus seguidores.
En el posteo de @Qpasamag, se ve a una mujer de 105 años sosteniendo una pinta de cerveza, junto a la frase: “Una mujer de 105 años dice que su secreto de la longevidad es beber cerveza y permanecer soltera”.
Fiel a su estilo, Sabrina sumó un comentario que desató carcajadas entre sus seguidores: “Vengo haciendo todo bien. Tanto, que creo que estiro hasta los 110”, atinó a decir, con un emoji de una carita guiñando un ojo.
¡Le puso humor!
EL SINCERIDICIO DE SABRINA ROJAS AL HABLAR DE PAMPITA Y BENJAMÍN VICUÑA
Sabrina Rojas no tuvo reparos en manifestar públicamente un deseo que, según ella, comparten muchos y que tiene que ver con la relación de Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña.
“Todos queremos que vuelvan”, lanzó la conductora de Pasó en América, el programa que conduce junto a Augusto “Tartu” Tartúfoli, abriendo un debate en el piso sobre si, después de tanto tiempo y tras los cruces mediáticos, es posible recuperar la confianza.
“A lo mejor hasta pueden tener una relación sin convivir”, agregó, sobre posibles alternativas a estar todos bajo el mismo techo si retomaran la historia de amor. Y cerró: “Cada uno en su casa, siendo novios. A lo mejor te reencontrás desde otro lugar, con él más maduro”.