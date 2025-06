La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 30 hasta el 4 de julio del 2025.

LUNES

Aries: Te sentís limitado pero si trabajas en equipo y te apoyás en tu pareja, podés resolver más de lo que creés. Tu liderazgo se destaca y te ayuda a ordenar emociones y trabajo.

Tauro: Buen mes para cerrar acuerdos, organizar tus finanzas y avanzar con aliados de confianza. La una actividad terapéutica te permitirá dejar atrás lo que incomoda.

Géminis: El mes trae renovación emocional y grandes oportunidades en el amor y los negocios. Los cambios que se activan te ayudan a reenfocar tu vida con alegría.

Cáncer: El mes de julio te pide liderar con el corazón sin perder la conexión emocional. Sientes que se devuelve fuerza para decidir desde tu intuición.

Leo: Este mes de julio es ideal para recapitular, sanar vínculos y priorizar tu bienestar personal. Sentirás más claridad para enfocarte en vos y reorganizar tu hogar.

Virgo: Julio te empuja a organizarte sin perder la oportunidad de disfrutar del viaje y los procesos. Las emociones se ordenan cuando confiás en los que te rodean.

Libra: El amor y las relaciones toman protagonismo, con posibilidades de encuentros importantes este mes de julio. Te reinventas con equilibrio y decisión mediante un estudio nuevo.

Escorpio: Energía de transformación y expansión te impulsa a tomar riesgos en el amor y los cambios de vida. Fin de ciclo y nuevas oportunidades emocionales.

Sagitario: El mes de julio empieza con intuición y termina con certezas. Tu mejor camino es compartir decisiones y dejarte guiar por tu equipo o tu pareja.

Capricornio: Tiempo para desconectar, descansar y observar desde afuera este mes de julio. La introspección te permite decidir con más claridad qué vale la pena sostener.

Acuario: Julio activa cambios en tus relaciones y en tu forma de vincularte con los demás. Un viaje o experiencia transformadora te devuelve motivación y orden.

Piscis: El amor y la fe te acompañan para tomar decisiones importantes este mes de julio. La familia te ayuda a recargar energía y proyectar a futuro.

MARTES

Aries: La Luna se posiciona en tu signo opuesto, favoreciendo los vínculos de pareja. Confiás plenamente y dejás que el otro tome la iniciativa. Un nuevo empleo o proyecto está por comenzar.

Tauro Tus ideas encuentran eco en personas de autoridad. Te conceden aquello que venías deseando. Te va excelente en el amor: el destino gira a tu favor.

Géminis Con la luna en un signo afín, te sentís radiante y con muchas opciones afectivas a tu alrededor. Número uno en temas del corazón y los sentimientos.

Cáncer La luna en Libra puede alterar tus planes y desequilibrarte emocionalmente. No corras detrás de lo que no vale la pena. Todo se mueve rápidamente, no pidas más de lo que ya hay.

Leo Tus ideas apasionadas para una sociedad o colaboración son bien recibidas. Se viene un acuerdo importante. Definís tu territorio con claridad en lo que amás.

Virgo Te sentís agradecido por lo que tenés y sabés cómo mantener feliz a tu pareja. La rueda del deseo se activa y enciende la pasión.

Libra Con la Luna en tu signo es momento de ajustar tu estrategia: todo está alineado a tu favor. Organizas un viaje o mudanza que renueva el amor.

Escorpio Esta luna en Libra te invitan a reflexionar; hay muchos sentimientos en el aire y es momento de equilibrarlos. Reconocés aquello que te genera estrés y decidís soltarlo.

Sagitario Solo dejas entrar a quienes de verdad lo merecen. No todos están listos para lo que planeás esta luna en Libra. Guiás a tu pareja con claridad y convicción.

Capricornio: Estás muy cerca de una oportunidad laboral valiosa. Solo tenés que animarte a tomarla esta luna en Libra. La pasión te enciende como en la adolescencia.

Acuario: Celebrás con tu pareja y te abrís a nuevas experiencias en el amor con la luna en el signo de Libra. Te soltás a vivir fantasías intensas y fuera de lo común.

Piscis: La luna en un signo de aire, Libra, te lleva a pensar en tus metas ponerlas en la balanza y decidir con más claridad. Aún queda mucho por explorar. Animate, tenés con quién hacerlo.

MIÉRCOLES

Aries: Con luna creciente en el signo de la diplomacia y en oposición, hoy el apoyo reciproco con tu pareja será fundamental. Te destacas con tu pareja y logras dialogar.

Tauro: La luna creciente en un signo de aire mejora y aporta rapidez para organizar el trabajo. Y al estar creciente, solo vas por lo que sirve de verdad. Sueños con la pareja a futuro.

Géminis: Un amor maravilloso aparece hoy mejorando tu vida con luna creciente en tu signo más amigo. Tu amor es premiado con lo mejor para tu vida.

Cáncer: La luna en cuarto creciente te acelera un poco es día. Al estar el sol de tu lado, sin esfuerzo encaminas tu profesión con quien haga falta. Equilibrio en el dinero y mejoras.

Leo: La luna creciente en el signo de Libra te trae aumentos en los planes de compras y trabajo junto a tu familia. Se formulan los próximos proyectos verdaderos junto al amor.

Virgo: Con luna creciente en tu signo siguiente demora la capacidad de de resolver el amor. Ordenas tu pasión y tienes tiempo de triunfar laboralmente.

Libra: El dialogo con las otras personas está muy activado con la luna en tu signo y creciente. Te acompaña tu mejor versión, ganas posiciones laborales.

Escorpio: Conoces a alguien que te convence de seguirlo en un proyecto de dinero diferente y novedoso con luna creciente todo es posible. Mejoras con éxito la voluntad.

Sagitario: La luna creciente en el signo de Libra activa tus planes con los demás. Desarrollas un convenio con alguien que se merece toda tu confianza.

Capricornio: La luna creciente en el signo de diplomacia te ubica hoy en un excelente lugar para crecer. Un nuevo proyecto de desarrollo personal comienza a activarse.

Acuario: La luna creciente en libra activa las ideas de a dos, y te da estabilidad en tus próximas decisiones. Sigue en pie tu carrera a pesar de tu cansancio.

Piscis: Aparece la luna creciente aportándole tu espiritualidad a la vida. Aparecen deseos diferentes. La pareja ideal está mucho más cerca, anímate a mirarla.

JUEVES

Aries: La luna en un signo Escorpio hace posible encontrar la pasión y creatividad en lo que haces. Justicia a favor en temas profesionales. Proyectos de mejoras en tu trabajo.

Tauro: La luna en Escorpio te ayuda a ordenar los deseos con la profesión, pones en prioridad y todo es posible. Equilibro laboral justicia a favor en el dinero.

Géminis: Un amor aparece con luna en Escorpio. Reactivas todos los proyectos de trabajo que estaban pendientes, haciendo posible que el trabajo de sus frutos con alegría.

Cáncer: La luna en Escorpio te genera conflicto con amor y la pasión. Mejoras en el ámbito de amor y sexual. Recuperas la conversación con un amor perdido.

Leo: Aumentas la confianza en tu trabajo, manejas nuevas formas de la relación con tu profesión con luna en Escorpio. Una persona te ayuda a armar proyecto con el amor verdadero.

Virgo: La luna en Escorpio mejora la relación con tu trabajo y tus objetivos, te lleva a ser el líder de tu equipo. Organizas un trabajo que sabes que ya viene dando frutos.

Libra: Decides aceptar las propuestas nuevas laborales y te animas. Recibes noticias con luna en Escorpio. Encuentras contención afectiva con tu familia.

Escorpio: Con luna en Escorpio te ayuda a desarrollar tus ideas laborales con pasión y convicción. El amor te da la posibilidad de crecer en pareja.

Sagitario: La luna en Escorpio, tu signo anterior, concreta un proyecto de pareja. Te animas a competir por un nuevo desafío en pareja y mejora la relación apasionada.

Capricornio: La luna en Escorpio mejora los objetivos de la pareja. Cambias todas tus ideas para vivir una encantadora historia de amor. Éxito en la pasión y el sexo.

Acuario: La luna en Escorpio hace que aparezcan trabajos que te apasionan y te hacen sentir joven. Vayas a donde vayas, el éxito asegurado en el amor y la pasión.

Piscis: la luna en Escorpio ayuda a avanzar para los proyectos de tu empresa con crecimiento laboral exitosa. Tu amor se asienta con seguridad y tranquilidad.

VIERNES

Aries: La entrada de Venus en Géminis te traerá un nuevo enfoque en tus relaciones personales: te muestras más extrovertido en el amor. Mantén una mente abierta para el amor.

Tauro: Venus en Géminis puede hacer que sientas una mayor necesidad de libertad en tus relaciones personales. Carta de la suerte: as de espadas: No temas comunicar tus necesidades.

Géminis: La entrada de Venus en tu signo te hará sentir más atractivo y carismático. Sé tú mismo para encontrar el amor, serás mas autentico y espontaneo.

Cáncer: Venus en Géminis puede traer algunos desafíos en tus relaciones personales, pero no te preocupes. Carta de la suerte: el ermitaño: Mantén la calma y comunica a quien se lo merece.

Leo: La entrada de Venus en Géminis puede traer nuevas oportunidades en el amor y la creatividad. Aprovecha al máximo tus talentos y tus convicciones.

Virgo: Venus en Géminis puede traer una mayor estabilidad en tus relaciones personales. Sigue siendo comunicativo para encontrar la felicidad.

Libra: La entrada de Venus en Géminis puede hacer que te sientas más inseguro en tus relaciones personales, pero mantén la calma y comunica tus sentimientos. La comprensión es clave.

Escorpio: Venus en Géminis puede traer algunos desafíos en el amor y las finanzas, pero no te preocupes. Comienzas con tus nuevos planes para compartir con el amor.

Sagitario: La entrada de Venus en Géminis puede traer nuevas oportunidades en el amor y las relaciones personales. Mantén una mente abierta y sigue adelante con tus planes.

Capricornio: Venus en Géminis puede traer una mayor estabilidad en tus relaciones personales. Comunica tus sentimientos y disfruta de la felicidad en el amor.

Acuario: La entrada de Venus en Géminis puede hacer que te sientas más ansioso en tus relaciones personales, pero mantén la calma y comunica tus necesidades. La paciencia es clave.

Piscis: Venus en Géminis puede traer algunos desafíos en tus relaciones personales, pero no te preocupes: mantén la calma y sigue adelante con tus planes. Todo se resolverá pronto.