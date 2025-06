Fernanda Iglesias intentó entrevistar a Yuyito González una vez más este jueves tras terminar su programa Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine), la conductora se enojó por las preguntas sobre Javier Milei y la plantó en pleno vivo.

La panelista de Puro Show ya había ido a buscarla el último miércoles por los pasillos del canal cuando estalló la bomba de la supuesta reconciliación del presidente con Fátima Flórez al punto de correrla hasta el garage para obtener su palabra a pesar de su enojo.

Fernanda Iglesias y Yuyito González en los pasillos de eltrece (Foto: captura de eltrece).

“Estoy esperando a Yuyito otra vez, no tuve que correr por suerte, justo está viniendo, ¿cómo estás?" , comentó y le consultó Fernanda y ella contestó: “Excelente, no sabía que ayer estabas en vivo, hoy lo aclaré en mi programa, no voy a hablar del pasado”.

“Queremos saber, estuviste de novia con presidente y dijiste que viste cosas que no te habían gustado”, siguió Fernanda: “No, no voy a hablar. Estoy abierta al amor, no hablo más del pasado, mi futuro viene espectacular. ¡Qué estupideces que dicen!”.

(Foto: capturas de eltrece).

Acto seguido, Amalia volvió a su camarín e Iglesias se quedó afuera para poder hablar con ella. Hasta que en un momento salió mientras la panelista contaba la interna con Milei y lanzó enojadísima: “Lo desubicada que sos, es insólita, chicos última vez, no los atiendo más, decis barbaridades, estupideces, olvidate, no existis más para mí”.

ROSMERY FUE PICANTÍSIMA AL RESPONDER CÓMO DEFINIRÍA A YUYITO GONZÁLEZ

En el ida y vuelta con el programa de Pampito y Matías Vázquez en eltrece, Rosmery fue picantísima al definir a Yuyito González: “Una mujer muy sola, tiene una soledad muy grande, nunca fue feliz para mí” .

Oscurita habló de Yuyito González (Foto: captura de eltrece).

“Ella fue la generó la ruptura entre Javier y Fátima... al mes que se separaron apareció ella después de esa entrevista que estuvo toquetona... dale”, expresó Oscurita en Puro Show.

