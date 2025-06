El mundo de la música está de luto: Brian Wilson, legendario cofundador de The Beach Boys, ha fallecido a los 82 años tras una larga lucha contra la demencia senil, según informó su familia a través de redes sociales.

“Nos duele el corazón al anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre, Brian Wilson. Nos faltan las palabras. Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos de duelo familiar. Compartimos nuestro dolor con el mundo”, expresaron sus hijos en un comunicado.

Comunicado de los hijos de Brian Wilson. Captura: Instagram @brianwilsonlive

El legado de Brian Wilson y The Beach Boys

Considerado uno de los compositores más influyentes del siglo XX, Brian Wilson fundó The Beach Boys en los años 60 junto a sus hermanos Carl y Dennis Wilson, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine.

La banda se convirtió rápidamente en un ícono del rock californiano con éxitos como Surfin’ USA, I Get Around, Help Me, Rhonda y la inolvidable Good Vibrations.

Entre sus discos más destacados se encuentran Surfin’ Safari (1962), Little Deuce Coupe (1963), The Beach Boys Today! (1965) y Pet Sounds (1966), considerado uno de los álbumes más influyentes de la música contemporánea.

Brian Wilson: genio creativo y figura atormentada

A lo largo de su carrera, Brian Wilson enfrentó serios problemas de salud mental, agravados por el abuso de drogas y episodios de depresión. Estas dificultades lo alejaron por momentos de los escenarios, aunque nunca detuvieron su impulso creativo. En solitario, Wilson trabajó en proyectos como Smile, Love and Mercy, Imagination y The Lucky Old Sun, dejando una marca imborrable en la historia del pop y el rock psicodélico.

En 1995, su historia fue contada en el documental “Brian Wilson: I Just Wasn’t Made for These Times”, nominado al Emmy, que lo mostró como un artista complejo, sensible y visionario.

Reencuentros, giras y homenajes

En los años 2000, Brian volvió a los escenarios acompañado por la banda The Wondermints y participó en la gira del 50º aniversario de The Beach Boys en 2011, reuniéndose con sus compañeros de la formación original.

Uno de sus últimos trabajos discográficos fue Brian Wilson Reimagines Gershwin (2010), donde reinterpretó clásicos del compositor estadounidense, demostrando una vez más su versatilidad y amor por la música.