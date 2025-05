A pocos días de conocerse que Sabrina Rojas le puso punto final a su breve historia de amor con Gabriel “Lechuga” Liñares, Yanina Latorre fue contundente al opinar de este tema en su programa.

Todo comenzó cuando Ximena Capristo expuso su deseo sobre la conductora de Pasó en América: “A mí me encantaría que vuelva con Luciano. No va a suceder, pero los amo a los dos. Los dos me caen bien”, comenzó diciendo la panelista de Sálvese Quien Pueda.

Tras escucharla, la conductora coincidió: “Yo soy fan de la pareja. Cuando se separó, le mandé a ella una foto de un portal y le dije ‘decime que es mentira’”, dijo. Y Ximena acotó: “Lo que pasa es que estuvieron muchos años y hubo muchísimos años de amor y tienen dos bellezas de niños”.

“Para mí deberían volver, como Mauro Icardi y Wanda Nara. Hay gente que debería estar toda la vida juntas”, cerró Yanina, tajante, sobre la presentadora y el novio de Griselda Siciliani.

SABRINA ROJAS REVELÓ CÓMO ES LA RELACIÓN DE SUS HIJOS CON GRISELDA SICILIANI

Si bien dio que hablar con sus fuertes declaraciones contra Griselda Sicialiani cuando comenzó su relación amorosa con su ex, Luciano Castro, Sabrina Rojas reveló qué piensan sus hijos Esperanza y Fausto (frutos de su relación con el actor) de la actriz.

“Evidentemente, (Luciano y Griselda) tuvieron una historia fuerte y se encontraron en la adultez. A veces pasa, está bien y está bueno” comenzó diciendo Sabrina en referencia a la relación que tuvo la parejita años atrás y que retomaron en la actualidad, en Intrusos.

“Claramente, ha sido una historia de amor que por distintas cosas de la vida no se han encontrado y se terminaron encontrando ahora. Yo, con la catarsis que hice, que exploté una bomba (en su momento), me di cuenta que lo sané. Lo tenía dentro. Lo dije y ahora que seamos todos felices”, agregó.

Y cerró, sincera: “Hoy no tengo problema. Mis hijos la adoran. Adoran a su hija Margarita (la hija de Griselda y Adrián Suar), que es una genia por todo lo que cuenta Espe. Me hablan muy bien de ellay se ponen muy contentoscuando van a su casa”.