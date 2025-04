Carlos Nayi, el abogado de defensor de las víctimas de Morena Rial en la causa de los robos, contó en Empezar el Día (de lunes a viernes de 10 a 12 horas por Ciudad Magazine), cómo los amenazaba para que no la denunciaran.

“Ella les mandaba mensajes de texto amenazando para que no la denunciaran, les decía que iba a contratar a unos amigos de ella para matarlo, que su padre era poderoso y que si elegía el camino de la Justicia los iba a escrachar”, reveló el letrado.

Luego, dejó en claro que las amenazas iban dirigidas a su ex, Facundo Ambrosioni, a quién también habría robado: “Le decía que lo iba a mandar a matar, que le iba a romper el auto, y le dijo textual ‘si a mí me llegan a denunciar, no sobrevive nadie, ni mi hijo’”.

EL ABOGADO DE LAS VÍCTIMAS DE LOS ROBOS DE MORENA RIAL CONTÓ CÓMO SIGUE LA CAUSA Y QUÉ PENA ENFRENTA

Carlos Nayi explicó en el programa de Yuyito González cómo sigue la causa de los robos por los que es acusada Morena Rial, qué pena enfrena y qué recursos agotó su defensa en la Justicia.

“Han presentado un último recurso que ahora está en el tribunal superior de Justicia, evaluando una propuesta de reparación económica, eso ya fue rechazado por la cámara, el juez entendió que no es suficiente”, dijo el abogado.

Al final, el letrado remarcó: “Ahora esperamos la resolución del máximo tribunal, y si ahí no hacen lugar a esta instancia, comienza el debate oral y público, que en caso de confirmarse los hechos, puede enfrentar una pena de prisión efectiva de 6 años”.

