El periodista Ángel de Brito habló con Cinthia Fernández, quien le adelantó qué hará con Roberto Castillo luego de que se viralizaran imágenes comprometedoras del abogado donde se lo ve insultando a su expareja.

En Bondi Live (YouTube), de Brito detalló: “Ayer hablé con Cinthia de muchas cosas. De LAM en particular”. Ante una consulta de Julieta Argentina, el conductor respondió tajante.

“Yo te puedo decir lo que le dije yo: que se quede callada, porque como la conozco mucho sé que se va a ir de boca. Lo tiene que decir ella en realidad cómo está”.

Ángel de Brito y Cinthia Fernández. (Foto: Instagram/cinthia_fernandez_)

¿Sigue Cinthia Fernández en pareja con Roberto Castillo?

De Brito reveló que durante la charla, Cinthia estaba junto a Castillo en su casa, lo cual indicaría que la relación continúa: “Castillo estaba hablando por teléfono. Yo hablé de otras cosas que teníamos pendientes de LAM y después le pregunté cómo estaba”.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en las playas de Punta del Este.

Ante una posible separación, De Brito fue claro: “No me habló ni de crisis ni de separación ni nada por el estilo, pero yo le dije ‘llamate a silencio porque el conflicto no es tuyo en particular’. Sí quedó involucrada porque es la famosa de todo el cuento, de hecho, todos los otros son satélites de Cinthia”.

Según De Brito, Cinthia Fernández decidió no hacer declaraciones públicas hasta que el juez levante la medida cautelar que impide hablar sobre el caso. Recién entonces, planea dar su versión de los hechos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.