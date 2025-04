Luego de que se hiciera pública una fuerte discusión del abogado Roberto Castillo con su exesposa, Daniela Vera Fontana, en la que ejerce violencia verbal y psicológica, Cinthia Fernández explicó por qué se llamó al silencio.

“No finjo demencia, pero elegí en principio no hablar tras los hechos sucedidos de público conocimiento y que fueron avanzando y derivando en nuevas situaciones con el correr del tiempo”, escribió la panelista y novia del abogado en una historia que subió a Instagram.

Y agregó: “Lo cierto es que hoy hay una medida cautelar, la cual no voy a incumplir y aunque me muera de ganas de expresarme, no puedo desobedecer en este momento la voluntad del juez. Cuando la justicia disponga me expresaré. Por ahora no se puede”.

En ese delicado marco, Castillo también adelantó en su red social que enfrentará las denuncias públicas de Daniela Vera Fontana en dos entrevistas.

ROBERTO CASTILLO ¿LE FUE INFIEL A CINTHIA FERNÁNDEZ?

Sumado a la problemática de género, en Puro Show también contaron que Castillo le habría sido infiel a Cinthia Fernández.

“Me llegó un mensaje de alguien que se creó una cuenta de Instagram solo para escribirme porque no tiene seguidores, no tiene seguidos ni publicaciones, con esta información”, comenzó diciendo Fernanda Iglesias en el programa de eltrece.

Continuó: “Me dijo que a él no le interesaría Cinthia en realidad, que él tiene otra mujer, me pasaron el teléfono de ella, el nombre y la foto; yo la llamé, le escribí, nunca me atendió” .

“¿Empieza con R?“, le consultó la expareja de Roberto Castillo a Fernanda, e Iglesias contestó: “Sí”.

“¿Trabaja en el estudio de él?“, repreguntó Matías Vázquez, y Daniela Vera Fontana respondió: “Sí”.

