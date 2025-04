En un ida y vuelta con Daniela Vera Fontana en Puro Show, Fernanda Iglesias contó que Roberto Castillo engañaría a Cinthia Fernández con una mujer: “Sería alguien que trabaja con él, es abogada”.

“Me llegó un mensaje de alguien que se creó una cuenta de Instagram solo para escribirme porque no tiene seguidores, no tiene seguidos ni publicaciones, con esta información”, detalló la panelista.

Luego, agregó: “Me dijo que a él no le interesaría Cinthia en realidad, que él tiene otra mujer, me pasaron el teléfono de ella, el nombre y la foto; yo la llamé, le escribí, nunca me atendió” .

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en las playas de Punta del Este.

“¿Empieza con R?" , le consultó la ex de Roberto y Fernanda contestó: “Sí”. “¿Trabaja en el estudio de él?" , repreguntó Matías Vázquez y Daniela respondió: “Sí” .

LA EX DE ROBERTO CASTILLO ROMPIÓ EN LLANTO AL REVELAR EL CALVARIO QUE VIVIÓ EN SU RELACIÓN

Daniela Vera Fontana, la ex de Roberto Castillo, rompió en llanto en su visita al programa de Pampito y de Matías Vázquez al revelar el calvario que vivió en su relación con el abogado.

“En un video él me decía ‘tenes 30 años y no tenes hijos, solo te quieren los hombres porque sos bonita, no tenes nada en la cabeza’ y un montón de agravios más”, relató entre lágrimas.

Acto seguido, Daniela explicó angustiada: “Eso fue un 25 de diciembre, y mi nena más grande que hoy tiene 4 años nació el 21 de septiembre, 9 meses después... yo a los pocos días de eso quedé embarazada”.

