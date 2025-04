Este martes, Puro Show emitió un polémico video en el que se ve al doctor Roberto Castillo dirigirse en forma sumamente improcedente a su ex, Daniela Vera Fontana, mientras protagonizaba un altercado con un conductor en la vía pública.

Ese video no tardó en viralizarse ocasionándole a Castillo un cambio radical en su imagen pública, al punto de que una de sus clientas más destacadas, Emily Ceco, decidió prescindir de sus servicios en forma pública, comunicándolo en sus redes sociales.

“Hoy me toca tomar una decisión difícil pero necesaria. Ante los hechos de público conocimiento que involucran al Dr. Castillo, he decidido que ya no me represente legalmente en la causa que llevo adelante”, explicó la exparticipante de Love is Blind Argentina.

Cabe recordar que Castillo logró la rápida detención de Santiago Martínez, ex de la joven, tras comprobarse que la golpeó brutalmente poniendo en riesgo su vida, no obstante ella mantuvo su decisión.

“Como sobreviviente de violencia de género, no puedo permitirme estar acompañada por alguien que, según se ha mostrado públicamente, ha ejercido violencia también. Esto no solo me afecta profundamente a nivel personal, sino que también va en contra de todo lo que estoy luchando por sanar y defender”, agrega el comunicado.

“Estoy en búsqueda de un nuevo/a abogado/a que me acompañe con el compromiso, la sensibilidad y el respeto que esta situación requiere. Gracias a quienes me están acompañando en este proceso, y gracias por el respeto hacia esta decisión”, señaló Emily en su posteo en Instagram.

