Pampito descolocó a Pochi de Gossipeame en Puro Show este viernes al preguntarle en vivo si tuvo algo con Elián Valenzuela tras la confirmación de la separación de Wanda Nara. “¿Vos saliste con L-Gante?” , lanzó sin filtros.

Es que la panelista tuvo una conversación con el cantante por los posteos que hizo en sus redes sociales el jueves por la noche y el conductor quedó sorprendido con uno de los mensajes que L-Gante le mandó a Pochi.

“No, yo sé a dónde va Pampito... pasa que le pregunté qué le pasaba que estaba escribiendo cosas en Facebook y él me dijo que ponía lo que sentía. Pero después me mandó un mensaje que nada que ver”, respondió ella.

Pochi de Gossipeame en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Entonces, el conductor leyó lo que el músico le envió: “Le dijo ‘tengo el video de cuando salimos también, para que subas, jajaja’”. “No sé qué quiso decir, yo creo que fue buena onda, como picanteandome, creo que por un video suyo en un boliche que subí a mis redes”, explicó Pochi.

ASÍ FUE LA SALIDA DE POCHI DE GOSSIPEAME CON L-GANTE Y WANDA NARA

En el ida y vuelta, Pampito le preguntó a Pochi de Gossipeame si salió ‘de joda’ con L-Gante y ella conto: “Sí, dos veces, fue con Wanda, le hice la gamba a ella, mi novio sabía”.

“Elián le mandó un mensaje, Wanda también, le dijeron ‘la Pochi nos acompañó a este boliche’”, sumó y Matías Vázquez interrumpió: “Acá él está queriendo decir que tiene un secreto tuyo”.

“¿Pero qué secreto va a tener Matías? Cero, esa fue la noche que a mí me cerraron las redes sociales, fui re caliente al Chateau, cae Elián y me convencieron de ir al boliche. Tiene videos de esa noche pero no es nada, estoy re mil tranquila", remarcó la creadora del Instagram Gossipeame.

