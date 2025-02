Recién llegada de sus vacaciones en Miami, Yanina Latorre hizo un letal reclamo en la previa de San Valentín y sacó a relucir la lista de regalos que ninguna mujer debería recibir en esta fecha signada por el amor y el romanticismo.

“Nos tratan como señoras de la cocina. Lo mismo que para el Día de la Madre, lo lamento por los chivos, pero no regalen electrodomésticos, no regalen planchas. Mi papá le regalaba a mi mamá bandejas para que le sirviera el desayuno en la cama”, rememoró, luego de la queja de una oyente que contó que su marido le regaló tres repasadores.

Yanina contó que jamás habría que regalarle a una mujer por San Valentín. Foto: El Observador.

“No regalen planchas, no hay una ley que diga que la mujer se pone contenta cuando le regalan una plancha. Vos me regalás una plancha, yo la prendo y te la pongo en la espalda. Sí podés regalar planchita para el pelo, buclera, igual no sé porque te trata medio de fea”, siguió en El Observador, desatando la risa de sus compañeros.

CUÁL FUE EL PEOR REGALO QUE LE HICIERON A YANINA LATORRE

Antes de cerrar, Yanina Latorre reveló cuál fue el peor regalo que le hicieron.

“El vale es malísimo, muchas veces me lo regalaron y se venció. El que me regaló una noche de spa se me venció y nunca fui”, sentenció, contundente.