Fue una de las galas con más adrenalina la que se vivió este jueves luego de que Gran Hermano decidiera sancionar a Jenifer Lauría y expulsarla de la casa tras dar información del afuera. Pero la mayor sorpresa de la noche llegó cuando Giuliano “Nano” Vaschetto sorprendió a todos con su regreso. En especial, a Chiara Mancuso.

La joven, que había ingresado días atrás, se despidió de los chicos y salió por la puerta giratoria, sin saber que su novio estaba a punto de ingresar en su lugar.

Y una de las que no ocultó su asombro fue Chiara, quien encaró a Nano en vivo: “¿A qué viniste? ¿A vengarte?”, le preguntó. Pero Nano atinó a pedirle disculpas por su reacción en su último cara a cara y dar sus argumentos: “Fue un enojo por la situación”, cerró, en referencia a que, gracias a ella, no entró en el repechaje en aquel entonces.

CHIARA ELIGIÓ ENTRE NANO Y RENATO PARA QUE REGRESE A GRAN HERMANO Y SORPRENDIÓ A TODOS CON SU DECISIÓN

Fue una de las decisiones más difíciles la que debió tomar Chiara Macuso al elegir a quién le daba la posibilidad de regresar a Gran Hermano 2024 entre Giuliano “Nano” Vaschetto y Renato Rossini.

Ocurre que luego de que sus compañeros vayan al confesionario a dar a conocer a quién preferían tener de nuevo en la casa, Santiago del Moro optó porque Chiara desempatara (cada uno de los jóvenes tenía 6 votos) y le dijera en la cara sus motivos.

“La verdad que me la hicieron muy difícil. Quisiera que entren los dos, pero como dice la frase ‘cuando uno se quema con leche, ve a la vaca y llora’. Es así. Siempre elijo seguir confiando en Nano, pero no me puedo seguir arriesgando”, argumentó.

Foto: Captura (Telefe)

Fue entonces que la hermanita decidió darle una oportunidad a Renato y no pudo evitar romper en llanto al ver de nuevo a los chicos, después de que Nano se enojara por su decisión.