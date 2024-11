Adrián Pallares quedó sorprendido en Socios del Espectáculo cuando Rodrigo Lussich leyó las declaraciones de Mica Viciconte sobre Nicole Neumann en una entrevista para una revista.

“No me interesa de ninguna manera tener trato con ella. Yo tengo mi vida. Me acuesto y en mi cama descanso en paz. Se qué hice y que no hice. No vendo nada para el afuera y soy súper transparente”, dijo la panelista a Revista Gente.

Cuando le consultaron sobre la posibilidad de almorzar en familia un domingo, la ex Combate directamente contestó: “No. Directamente no. Sé quien es. No soy hipócrita, y no me interesa. No tengo tiempo ni ganas”.

Adrián Pallares opinó sobre el conflicto de Mica Viciconte y Nicole Neumann en Socios del Espectáculo.

Sorprendido, el conductor de las mañanas de eltrece comentó indignado entre risas “esta es una rencorosa marca cañón, ¿de qúé signo es?” y Rodrigo Lussich chicaneó: “Del signo del rencor, con ascendente en odio”.

LA POSTURA DE NICOLE NEUMANN ANTE LAS POLÉMICAS CON SU EX Y MICA VICICONTE

Nicole Neumann, recientemente madre de Cruz, el hijo que tuvo con Manu Urcera, dejó en claro qué postura tomó ante las polémicas con su ex, Fabián Cubero, y Mica Viciconte por sus hijas.

“Yo por mis hijas hago lo que sea, no hablo de temas de familia, ya lo saben, respeto a mis hijas que es lo principal y lo voy a seguir haciendo de acá hasta la muerte”, expresó la modelo a Socios.

