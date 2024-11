La separación de Pampita y Roberto García Moritán sigue ocupando un lugar destacado en los portales de noticias, sobre todo por la escasez de datos sobre los motivos de la separación, y Susana Giménez intentó sonsacarle más información a la modelo.

Si bien se rumoreó que la ex jurado del Bailando iba a visitar a la diva de los teléfonos en el inicio de su nuevo ciclo en Telefe, lo cierto es que se hizo rogar por varias semanas, y llegó al living este domingo, donde la conductora no tuvo el mejor de los inicios con ella.

“Bajaste de peso”, le dijo Susana a Pampita, que coincidió con ella. “Pero bajaste mucho ahora. No me digas que te hizo bajar ese tipo”, dijo la conductora mientras la acompañaba al sofá destacando el cuidado look.

“Estoy feliz de venir a verte. Gracias por la invitación”, le dijo Pampita a Susana, que explicó por qué no vino antes. “Nos vimos, y vos me dijiste ‘No quiero hablar de esto porque es todo muy reciente’ y ¡por supuesto! Yo te entiendo”, le contestó la diva.

Noticia en desarrollo…

