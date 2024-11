A tres semana de la trágica muerte de Liam Payne, el excantante de One Direction que tenía 31 años y que cayó desde un tercer piso de un hotel en Palermo, la Justicia imputó a tres sospechosos por abandono de persona, suministro y facilitación de estupefacientes.

Así lo detallaron en Poco correctos, el programa que conduce Chino Leunis y Pollo Álvarez por eltrece: “Imputaron a tres sospechosos por abandono de persona, suministro y facilitación de estupefacientes a Liam Payne. La jueza acaba de imputarlos, llamarlos a indagatoria y detención en un escrito de 180 páginas”, comenzó diciendo Estefi Berardi en vivo.

“Los imputados son, en primer lugar, quien acompañaba a Liam Payne en su día a día, que es el empresario Rogelio “Roger” Nores. Él fue denunciado por abandono de persona. Lo que pasó con él es que dijo que estaba en el hotel, mandó a su abogado a hablar y los empleados dijeron, ‘nosotros no lo vimos’. Empezó a contradecirse y aparte no contestaba las llamadas. Se sabía que Liam Payne estaba en tratamiento y creen que no lo cuidó como debería haberlo hecho”, agregó.

Liam Payne adoraba a Stan, su perrito. (Foto: instagram/liampayne)

Y siguió: “Otro imputado es un empleado del hotel Casa Sur por suministrarle en dos oportunidades cocaína. La Justicia tiene comprobado estos dos hechos donde el empleado le habría facilitado cocaína a Liam Payne. Y el otro imputado, me dicen que es un proveedor de estupefacientes. Son dos episodios en los que le habrían suministrado también drogas a Liam Payne. Es decir, son dos personas por dos hechos diferentes cada uno. Uno es externo y uno es interno, por lo que entendemos”.

“Hubo nueve allanamientos positivos. Por eso, la Justicia determina que haya tres imputados en la causa de Liam Payne. La pena por abandono de persona puede ir de 5 a 15 años. Es una pena alta. Por supuesto, esto está en investigación”, cerró la panelista.

Estefi Berardi: “Imputaron a tres sospechosos por abandono de persona, suministro y facilitación de estupefacientes a Liam Payne”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL PADRE DE LIAM PAYNE SE EMOCIONÓ EN EL SANTUARIO QUE ARMARON LAS FANS EN EL HOTEL DONDE MURIÓ EL EX ONE DIRECTION

En medio del profundo dolor que atraviesa por la muerte de su hijo Liam Payne, Geoff Payne, se detuvo varios minutos en el santuario que las fanáticas le realizaron al cantante frente al hotel Casa Sur donde murió el joven.

En medio de un profundo silencio y el sonido de las lágrimas que se escucharon de sus seguidores, Geoff se tomó varios minutos para ponerse sus anteojos y leer las cartas, mirar las fotos y apreciar todas las muestras de cariño que se pueden ver en el lugar donde falleció el músico.

Luego, el señor observó a cada uno de los cientos de fans que se reunieron allí para agradecer su gesto: “Thank you” (“Gracias”), atinó a decir, en medio de una mar de lágrimas que derramaron todos aquellos que quisieron homenajear a su ídolo, quien el miércoles pasado cayó desde un tercer piso del hotel en Palermo.

Foto: Captura (América)

El hombre había arribado a Ezeiza el viernes a las 6 de la mañana y se hospedó en un hotel del centro. Más tarde se dirigió a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°16 para reconocer el cuerpo de su hijo y comenzar los trámites burocráticos.