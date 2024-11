Damián Basile, el último campeón de Bake Off, apuntó muy fuerte contra la actual temporada del ciclo, edición famosos, que es un éxito en la pantalla de Telefe.

“Yo era fanático del programa, después fui participante y con este Bake Off me pasan cosas. Me encuentro con desafíos que están copados, me gusta verlos, pero me encuentro también con que son famosos y no les interesa ser pasteleros. Entonces, la gente se desespera por eso”, admitió en diálogo con Juan Etchegoyen.

Damián criticó al ciclo por haber sumado famosos.

“Lo lindo de este programa es la pastelería y no sé, ahora que empieza el repechaje y estiran el programa, quizás cambia un poquito el paradigma”, agregó el pastelero en Mitre Live, remarcando que la idea del ciclo es que la cocina dulce sea protagonista más que los famosos que forman parte del mismo.

DAMIÁN BASILE APUNTÓ CONTRA LOS PARTICIPANTES FAMOSOS DE BAKE OFF

Damián Basile explicó sin filtro por qué no le convence que los participantes de Bake Off sean famosos.

“Me pasa que la pastelería en este ciclo pasa a un segundo plano al ser de famosos y también que los famosos que están... No sé cómo decirlo... Son famosos que están buscando laburo. Quizás sacaría a Vero Lozano de esa lista y eso se nota mucho...”.

“La guerra de egos se nota, a ver quién canta más, quién baila más, quién se pone a zapatear en la mesa. Y parece que tienen todo permitido, eso le saca lo lindo que tiene el programa de no llegar con los tiempos. Yo creo que hay una acomodadita de producción con los famosos”, sentenció, muy picante.