Isabella Icardi, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, cumplió 8 años. Su mamá, siempre muy cariñosa con sus hijos, le organizó una soñada fiesta al aire libre con temática Hello Kitty, donde predominó el color rosa y el rostro de la gatita.

“Feliz cumpleaños Isabella, sos una bendición en nuestras vidas, la nena más dulce y generosa. Te ama con todo su corazón, mamá”, expresó Wanda, contenta por cómo salió la celebración, al pie de las fotos más lindas que posteó en Instagram, en las que se ve a su hija festejando muy contenta.

Isabella celebró sus 8 años en una fiesta con temática Hello Kitty.

Isabella lució un look total pink que combinó con la decoración del mismo color, especialmente, de la mesa principal que se ubicó al aire libre y cerca de la piscina. No faltaron los inflables, la posta con regalos para los invitados, la increíble torta de tres pisos y el catering de la mano de Maru Botana, la compañera de trabajo de Wanda en Bake Off Famosos.

LAS FOTOS DEL CUMPLE DE ISABELLA ICARDI

Orgullosa por cómo salió la fiesta, Wanda Nara compartió las fotos más lindas de Isabella celebrando sus 8 años.

