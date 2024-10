Cómo fue que Pepe Ochoa cruzó al hueso a Florencia de la Ve de repente provocó la intriga hasta de Ángel de Brito, dada la vehemencia con que cuestionó a la conductora de Intrusos, ya que todo empezó por Roberto Piazza.

“Que alguien me diga gordo, la verdad que no me ofende. No sé si sabías Roberto, que somos el quinto país del mundo que luchamos contra la obesidad”, reaccionó el panelista de LAM a la chicana del diseñador.

Y continuó indignado por el ninguneo: “Me parece una cosa desagradable que alguien burle con gordo”.

Pepe Ochoa contra Flor de la Ve.

Hasta que recordó cómo lo padeció cuando trabajó con él durante dos temporadas en la organización del Espacio Clarín en Mar del Plata.

EL ATAQUE A FLOR DE LA VE

“Decirme gordo a mí, igual que Flor de la Ve”, acusó.

“Dos que después los tenemos en la Marcha del Orgullo”, siguió eufórico.

Flor de la Ve en el cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress).

Ahí, Ángel protestó: “¡¿Por qué cayó Flor de la Ve?! ¡Dejala en paz!”.

“Porque son dos caretas, los tenemos en la marcha del orgullo diciendo no discriminemos y esos adjetivos calificativos para mi persona. Si se van a abanderar en algo sean coherentes. Tengan coherencia de vida”, exclamó.

“Me molesta que la gente que hace un negocio contra la discriminación sea la más discriminadora”, cerró Pepe Ochoa contra Flor de la Ve.