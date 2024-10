A poco de que Evangelina Anderson haya compartido una foto para desmentir su separación de Martín Demichelis (versión que había dado a conocer Yanina Latorre en LAM), se conoció la existencia de Facundo, el hijo desconcido que nació fruto de una relación que el DT había mantenido a los 16 años con Patricia del Bianco, antes de dejar su pueblo en Justiniano Posse, ubicado en Córdoba, para viajar a Buenos Aires a debutar en River Plate.

Y en medio de las repercusiones que despertó la noticia, el joven decidió recurrir a las redes para compartir su historia de vida, y que dice los siguiente:

“No uso Twitter. Pero entiendo que acá esta la posta de toda la historieta, así que prefiero contarla y dar la cara por acá antes de darles de comer al periodismo que siempre resulta ser una ver… porque mienten, sacan de contexto y buscan el morbo más allá de la verdad. Ayudan con su rt”, fueron las primeras palabras que Facundo escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

Foto: Captura de X (@facundobono_) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de X (@facundobono_) Por: Fabiana Lopez

“Voy empezar trayendo a todo esto a Beto, mi viejo, que fue y será el amor más grande que me dio este mundo, sin ninguna duda. Es el que estuvo ahí luchándola para darme todo siempre sin pensarlo dos veces, él sí fue el único que sin dudas me eligió… el único capaz de cruzar a capa y espada el mundo entero para estar al lado mío. Esa es la posta. Él ya sabe realmente lo que siento y no hace falta dedicarle ningún testamento, sólo quiero hacer público el agradecimiento porque sé que le va a llegar y que es un mimo al alma que necesito y necesitamos. Después, todo el resto es para agarrar entre pinzas”.

“Desde 2012 que aparece la verdadera duda de mi identidad... todo empezó a ponerse gris y por momentos demasiado oscuro. Hasta noviembre de 2019 se me blanquea la verdad y todo empezó a aclarar, aunque hubo unas cuantas tormentas heavies de por medio, pero mayormente todo resulta buscar el camino sanador”.

Foto: Captura de X (@facundobono_) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de X (@facundobono_) Por: Fabiana Lopez

“Aparece mi vieja a la que amo profundamente, aunque toda la vida cargué con un inconsciente enojo muy grande por haberme mentido tanto tiempo, mientras yo le pedía de rodillas saber la verdad. Me pesaban demasiado todos los problemas que cargaba, no sólo dentro de mi casa, sino en la calle, en la escuela, en el deporte, en el boliche, en la vereda, etc… todos mis bardos giraban mayormente en torno a eso. Después, con la verdad en la mano, entendí que ella también es una luchadora, que eligió amarme incondicionalmente a pesar de todo el sacrificio y dolor que ella soportaba. Fue el sostén de una familia en una vida súper terrenal, y le agradezco y me siento orgulloso de tener”.

“Tengo tres hermosas hermanas más chicas, con las cuales me crié y viví toda mi infancia y adolescencia, a las que amo y que más de una vez fueron mi prioridad para que no pase lo que terminó pasando, que quedaran con padres separados por mi culpa. Sí, ya sé que no tengo la culpa, pero estoy en el medio y se siente horrible ser el problema. A ellas les debo el perdón más grande por el dolor que les causé, tengo con ellas todavía la deuda de que sean felices por completo. Realmente, las tres se merecen el cielo. Sonrían que las lágrimas no son de tristeza, sino de la felicidad de darnos cuenta del amor que nos tenemos”.

Foto: Captura de X (@facundobono_) Por: Fabiana Lopez

“Sí, soy el fucki… bastardo primogénito de Martín Demichelis. No es algo nuevo para mí y que esto se haga público no me deja en ningún mal. Creo que todo lo peor ya pasó, que ya todo mi entorno tiene un rumbo más real, que la peor lucha en mi vida no fueron ni los bardos fuera y dentro de mi casa, ni las mentiras, ni los comentarios, ni el qué dirán, sino esa duda que no me dejaba dormir. Eso era lo que realmente me destrozaba por adentro, la trompada más dura era la de verme todos los días al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a una mentira”

“A los pocos días que mi vieja me revela mi verdadera identidad, Martín se pone en contacto conmigo y empezamos a tener una relación a distancia por la pandemia, después contacto con sus hermanas en relación de tías, después la aceptación de Eva, luego la llegada a Argentina a River, lo que nos facilitó tener contacto al menos casi una vez por mes”.

Foto: Captura de X (@facundobono_) Por: Fabiana Lopez

“Después el que me hayan abierto las puertas para conocer al resto de la familia. Bastian era mi mayor interés, tener un hermanito varón me hacía mucha ilusión, y la verdad que al pende lo quiero una banda, hablamos muy seguido y nos compartimos bastante. Las más peques son unas dulces y compartimos algunos muy lindos momentos. Y Eva que me sorprendió con la calidez realmente genuina con la que me recibió, y con los gestos que fue teniendo, más de una vez me sorprendió con un mensajito transmitiéndome cariño y tranquilidad, conozco también a sus padres”.

“Cómo te explico que ahora tengo una mamá, dos papas, una madrastra, tres hermanos, por un lado, tres hermanos por otro, y que mi nombre completo es Facundo Tobias Bono Demichelis Del Bianco jajaja. Dios, qué bardazo. En fin. Esta es un poco una parte de la verdadera historia”.

Foto: Captura de X (@facundobono_) Por: Fabiana Lopez

“Con Martin hoy por hoy está la mejor. No quiero tener que darle bola a los medios, ni envenenarme por todas las mentiras. Odio al periodismo porque no les importa arruinar una familia entera con tal contar un chisme mal contado que venda… Posta que si hubiese querido, desde un principio hubiera hecho todo muy diferente, pero ni la plata ni la fama me importó más que las cosas que salen del corazón, y de todo lo humano que hay alrededor de todo esto”.

Facundo: “Sí, soy el fucki… bastardo primogénito de Martín Demichelis. No es algo nuevo para mí y que esto se haga público no me deja en ningún mal”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASÍ REACCIONÓ EVANGELINA ANDERSON A LA VERSIÓN DE SEPARACIÓN DE MARTÍN DEMICHELIS

En las últimas horas, se puso en el centro de la escena la versión de que Evangelina Anderson se habría separado de Martín Demichelis. Según Yanina Latorre, tras haberse enterado de sus supuestas infidelidades.

Y lejos de las repercusiones que despertó ducha noticia, la modelo compartió una foto sosteniendo la mano de su marido, junto a un contundente mensaje: “No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé qué es lo que buscan”, lanzó.

“Pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite”, sentenció, deslizando con la imagen que sigue en pareja con Demichelis.