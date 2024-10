La resonante separación de Pampita y Roberto García Moritán puso en el radar mediático el nombre de la diputada Rebeca Fleitas, tras ser señalada como presunta amante del Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese marco, Fleitas no solo negó categóricamente haber tenido un romance clandestino con García Moritán, también reveló que le mandó un mensaje privado a Pampita solidarizándose con ella.

“Hay una foto en la que él participó en una capacitación, a principios del 2022, y éramos varios legisladores en una foto. Es la única foto que pueden encontrar. De manera particular con él no tengo ninguna foto porque no tengo relación. No teníamos amistad”, dijo Rebeca en Desayuno Americano.

Seria, continuó: “Yo soy el tercer nombre de una mujer que fue vinculada con él. La primera que fue vinculada fue Marcela Pagano, que lo desmintió, y una directora de un ministerio que trabajaba con él, que renunció hace poco. Yo soy la tercera mujer que nombran”.

QUÉ LE ESCRIBIÓ REBECA FLEITAS A PAMPITA

“Rebeca, ¿te comunicaste con Pampita?”, le preguntó Natalie Weber a la diputada en vivo.

Y ella respondió: “Le mandé un mensaje por Instagram el sábado. Sentí esa necesidad como mujer. Uno se pone en su lugar y es una situación horrible, sobre todo por la historia de ella”.

Acto seguido reveló el contenido de dicho mensaje: “Me presenté y le dije que no tenía absolutamente nada que ver con el marido de ella y que era falsa la información que se estaba difundiendo en los medios”. “Fue el único mensaje que le mandé”.

