El reconocido DJ Javier Zuker será uno de los artistas destacados en el Festival Solidario “We Will Dance Again”, un evento que trasciende la mera celebración musical y se erige como un poderoso acto de resiliencia. Este festival, que se llevará a cabo el próximo 6 de octubre, tiene como objetivo honrar a las víctimas del ataque terrorista de Hamas en Israel, que hace un año dejó más de 1,400 personas muertas, incluidas más de 360 jóvenes que disfrutaban de un festival por la amistad, el amor y la libertad.

Zuker, quien comenzó su carrera como residente en Nave Jungla y ha sido un referente en la escena musical, ha alternado sus residencias con fechas internacionales en Ibiza y Creamfields Liverpool, así como participaciones en eventos emblemáticos en Buenos Aires. Conocido por su proyecto Zuker XP y su participación en la banda Poncho, Zuker se une a este festival para enviar un mensaje de unidad y resistencia.

El festival comenzará a las 18:30 y se extenderá hasta las 00:29, hora en la que inició la tragedia. “Sabemos que bailar es mucho más que un simple movimiento; es nuestra manera de mantenernos unidos y confrontar al terror con vida”, expresan los organizadores.

Este evento no solo busca recordar a aquellos que ya no están, sino también visibilizar a los que aún permanecen secuestrados. “La herida aún sigue abierta, pero no vamos a permitir que nos paralice”, afirman.

La entrada al festival es gratuita y los organizadores también destinarán fondos a iniciativas sociales, reafirmando el compromiso de la comunidad con la ayuda a quienes lo necesitan.

Acompañan el Line Up Lenni Funk y Juanchi Baez entre otros Djs locales.