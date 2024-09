Fabián Cubero, exfutbolista y figura mediática, se mantiene muy activo en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte momentos de su convivencia con Mica Viciconte.

Recientemente, publicó un peculiar video que ha generado risas y reflexiones sobre el alto costo de los servicios públicos.

En su historia de Instagram, Cubero mostró su reacción al recibir la boleta de la luz, acompañada del texto: “Cuando era niño le tenía miedo a la oscuridad. Ahora miro el recibo y le tengo miedo a la luz”.

El video presenta a un hombre contemplando un lago, lo que añade un toque reflexivo a su comentario humorístico.

El posteo que subió Fabián Cubero por la boleta de luz. (Foto: Instagram/fabiancuberooficial)

FABIÁN CUBERO, CONTUNDENTE SOBRE SUS MENSAJES EN REDES

Este tipo de publicaciones no son nuevas para Cubero, quien frecuentemente comparte pensamientos sobre la vida y relaciones personales, muchos de los cuales han sido interpretados como alusiones a su problemática relación con su exesposa, Nicole Neumann.

En una reciente entrevista en “Socios del espectáculo” (eltrece), Cubero abordó la polémica generada por un posteo sobre “madres narcisistas”, que algunos interpretaron como un dardo hacia Neumann.

“Cada cosa que subo parece que siempre es un palo para alguien. En el fútbol también pasa mucho. Por eso no me engancho demasiado”.

