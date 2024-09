Tras el escándalo que vivió hace un año a raíz de una causa judicial que se abrió cuando se supo que fue contratada por el Banco Nación como asesora, Pitty la numeróloga ahora enfrenta la denuncia de una exempleada que la acusa de explotación laboral.

Este martes en Gossip, Fede Flowers contó que una exempleada de Verónica Laura Assad hizo tras haber trabajado en el local de velas de la numeróloga y mencionó trabajo sin registrar, amplios horarios y otros detalles.

“El desencadenante en realidad fue una foto que vi en una story, en un comentario de esta publicación donde dice ‘tiene a sus vendedoras trabajando 10 horas diarias y parte en negro, una vergüenza’, y ahí empezó mi investigación”, recordó el panelista.

Leé más:

La predicción de Pitty la numeróloga que sorprendió a Ángel de Brito: “Ya cumpliste una etapa”

QUÉ DICE LA DENUNCIANTE DE PITTY LA NUMERÓLOGA SOBRE LA “EXPLOTACIÓN LABORAL” QUE HABRÍA SUFRIDO

En este sentido, Federico señaló que se referiría a la denunciante como “Señora O” y que asegura que trabajó para Assad entre noviembre del 2023 y febrero del 2024 en el local de Villa del Parque. “Contaba que ella estaba registrada por cuatro horas en el trabajo pero trabajaba diez”, señaló Flowers.

“Ella le pedía todo el tiempo que la blanquease, porque no estaba registrada. Lo único que le decían eran pretextos (…). Ella cobraba 170 mil pesos, y lo que me decía también es que pagaban ‘como los chinos’ y que hacían mucho”, agregó el panelista, que habló al aire con la “Señora O”, quien contó que no fue a la Justicia con esta denuncia.

“Acá hay en juego dos personas: Estefi la asistente, que le dijo que no iba a tener contacto con Pitty (…) y la supervisora del local”, dijo Flowers, que mostró el recibo de sueldo que indicaba que el ingreso fue en enero de 2024, y que la empleada cobraba su sueldo de parte de un primero de Assad. “Es como que había varios manejos en cuanto al dinero que entraba y el pago de sueldos”, contó.

“Lo que yo estoy haciendo es por el hecho de que hay otra gente que está trabajando ahí o frutas venderas, que reflexione que a la gente no la puede tener trabajando diez horas por la plata que paga. Que reflexione con las cosas como se manejó y se maneja que son pésimas”, dijo por su parte la exempleada en comunicación telefónica.

Leé más:

Qué dijo Pitty, la numeróloga, sobre el futuro de Marina Calabró en el amor: “Se la ve entre dos candidatos”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.