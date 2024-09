Nancy Dupláa y Pablo Echarri reflexionaron sobre la difícil situación económica que enfrentan mucho de sus colegas actores que están desesperados buscando trabajo.

La falta de ficciones nacionales quedó en evidencia en los últimos Premios Martín Fierro 2024, donde actores como Federico D’Elía, al recibir su estatuilla, pidieron por favor que se le brinde apoyo a la ficción nacional o, de lo contrario, en la próxima entrega deberán premiar a los artistas turcos por las ficciones que se están comprando de afuera.

Nancy y Pablo pidieron que se produzca ficción nacional.

“Es un año muy difícil en todo sentido... La ficción no está más, si no viene una plataforma con un proyecto específico no hay mucho trabajo. Nuestro colectivo es uno de los más desocupados en este momento. El teatro es un lugar de resistencia hoy en día. Hay mucha opción, una cartelera muy fértil”, sentenció la actriz en diálogo con Intrusos (América).

¿QUÉ DIJO PABLO ECHARRI SOBRE LAS LATAS QUE SE COMPRAN DE AFUERA?

En este contexto, Pablo Echarri remarcó la importancia de producir ficción nacional en vez de comprar historias de afuera.

“Las latas hace años que están en la televisión argentina. Hay muchos canales que hoy programan latas en sus canales centrales. Es un problema que viene desde hace muchos años. Pero programar latas en la TV Pública… eso no se hace. Las señales estatales no programan televisión extranjera”, sentenció, contundente.