Con vergüenza y sin orgullo, Sabrina Rojas recordó el día que robó en un supermercado y la descubrieron.

El recuerdo de la conductora de Pasó en América afloró luego de ver un tape de un funcionario hurtando en un mercado en Córdoba. Las imágenes del delito fueron virales y en ciclo de Rojas y Tartu opinaron al respecto.

EL DÍA QUE SABRINA ROJAS ROBÓ EN UN SUPERMERCADO: “TENÍA 12 AÑOS”

“Mi mamá se debe estar enterando ahora. Una vez, en Casa tía, yo tendría 12 años y ya era coqueta de chiquita, y me robé unos brillitos de labios”, contó Sabrina, con picardía.

“Pero me salió como el funcionario porque me agarraron. Cuando iba a salir, me dijeron ‘¿qué tiene en los bolsillos?’. Empecé a llorar y confesé enseguida. ‘Sí, robé’”, agregó la actriz y conductora.

Y reveló cómo terminó el desafortunado hecho: “Me lo hicieron pagar. Después no tuve plata para el bondi y me tuve que volver caminando. ¡Un papelón! Ahí dije ‘nunca más’. No robé nunca más nada. Ni una naranja. Soy como este señor, no soy buena”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.