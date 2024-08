A pocos minutos de haber comenzado LAM, Yanina Latorre dio detalles de la dramática situación que vive Esmeralda Mitre y la preocupación que despertaron las últimas novedades sobre su salud mental. Además, dio a conocer el desesperado pedido judicial que hizo su mamá, Blanca Isabel Álvarez De Toledo.

“Esto lo digo porque la mamá lo declaró en la justicia. La familia no se podía acercar a Esmeralda y está peleada con todos sus hermanos. También está peleada con su mamá, pero ella empezó a vivir en la indigencia”, comenzó diciendo la panelista en vivo.

“Esmeralda no tiene gas, en su casa no hay agua caliente y no tiene para comer. En su casa no hay heladera, no tiene nada, le quedó el departamento en muy malas condiciones y el auto. Al principio la mamá intentó acercarse, fue complicado el vínculo y le mandaba dinero y comida para que ella se alimente”, agregó.

Foto: Captura (América)

EL PEDIDO DE LA MAMÁ DE ESMERALDA MITRE ANTE LA JUSTICIA

Yanina Latorre leyó el escrito con la declaración que Blanca Isabel Álvarez De Toledo presentó en la Justicia.

“Declara libremente que es la madre de la persona que tiene riesgo de vida, preguntada cuál es la razón de su intervención en esta situación y responde, ‘estoy desesperada y no sé más qué hacer. Mi hija está por morirse y no lo reconoce, ye está por perder su departamento’. Imploro a las autoridades que me ayuden a evitar que mi hija se muera y me hago responsable de este pedido’”, dice uno de los párrafos según la panelista de LAM.

Foto: Captura (América)

Tras escucharla, Ángel de Brito intervino, mientras de fondo se veían las imágenes de Esmeralda en la vía pública con personal policial y la presencia de una ambulancia: “De su casa, a Esmeralda la llevan a una clínica para tranquilizarla y después la van a derivar”, expresó.

Y Yanina cerró: “Está hoy en la clínica estabilizándola y hace un rato, parte de este entorno que está ayudando a su madre, estaban reunidos con los psiquiatras de (una clínica especializada) para llevarla allá. No se sabe si mañana, pasado, o una semana, porque primero tiene que estar internada y tiene que hacerse todos los análisis. Y un psiquiatra de la clínica tiene que dar la orden de internación porque ella no está en condiciones de pagarlo”.

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.