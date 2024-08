Juliana Díaz, exparticipante de Gran Hermano 2022, armó las valijas y aterrizó en Ecuador para sumarse a un certamen de baile parecido al Bailando que conduce Marcelo Tinelli en Argentina.

En diálogo con sus seguidores de Instagram, la expareja de Maxi Giudici rememoró su paso por el reality de Telefe y contó cómo es su nueva vida en el exterior, donde le va muy bien y se volvió muy popular.

Juliana forma parte de Soy el mejor en Ecuador.

“Estoy en Ecuador, en una ciudad de acá, trabajando y muy bien”, contó Juliana, antes de dar detalles sobre cómo es Soy el mejor, diferenciándolo del Bailando, del que también formó parte en Buenos Aires.

¿DE QUÉ TRABAJA JULIANA DÍAZ EN ECUADOR?

Juliana Díaz es participante de Soy el mejor, un certamen de baile ecuatoriano.

“Acá el certamen dura hasta fines de enero. Vamos a ver cuánto tiempo me quedo, quiero llegar a la final. En el Bailando no me creía capaz, especialmente, por la exposición... Es difícil...”.

A diferencia del Bailando, Soy el mejor se graba todos los días y los participantes conviven.

“Pero acá, siento que como el programa es todos los días y compartimos más, convivimos ahí adentro, se vuelve más familiar... Nos llevamos muy bien, hay buena onda con todos”, cerró, contenta.