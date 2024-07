Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que Marcelo Polino sufrió un accidente doméstico tras haber comenzado a entrenar en el gimnasio de su casa.

“Sufrió un accidente doméstico en los últimos días. La pasó mal y se encuentra en pleno proceso de recuperación”, reveló el comunicador antes de poner el aire la palabra del mismísimo Polino.

Marcelo se lesionó haciéndose un masaje.

“Hola Juan, te cuento de mi lesión en el tobillo. En mi casa tengo gimnasio y comencé a entrenar. Hacía mucho que no hacía piernas, entonces hice cuádriceps, y dije ‘me voy a poner un masajeador que tengo’, que me lo había regalado Telefe, para no estar contracturado mañana”, contó, antes de revelar que ese masaje que se hizo terminó lesionándolo.

¿CÓMO SE LESIONÓ MARCELO POLINO?

Marcelo Polino explicó que el masajeador terminó lesionándole el tobillo.

“Este masajeador me lo puse en los pies a ver qué sensación tenía y lo dejé quince o veinte minutos. Empezó a molestar y, al otro día, me levanté y no podía caminar; se me había hinchado el pie y me dolía un montón...”.

Marcelo ya se encuentra rehabilitándose en su casa.

“El doctor Furman me revisó y me mandó a hacer una resonancia. Tengo una distensión de ligamentos y ahora stoy con rehabilitación y bota con hielo”, cerró, angustiado por la situación.