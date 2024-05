La participación de Julieta Ortega (51) en Sex generaba la intriga de cuándo iría a verla su familia, y este jueves Evangelina Salazar (77) fue a ver a su hija, y fue contundente en su opinión sobre el espectáculo erótico.

“Me impresionó muchísimo al principio, no lo puedo negar. Era mucho, nunca vi nada, ni chiquitito, nada de estas cosas. Ni parecido. Nada. Pero me acostumbré”, enfatizó sonrojada la esposa de Ramón Palito Ortega.

Sonrojada, la Evangelina continuó ante Socios del Espectáculo desde el Gorriti Art Center: “Realmente me encantó. Me encantó. Sí, me fui acostumbrando de a poquito, pero al principio hacía así. Pero me encantó, me encantó el mensaje final también”.

En ese momento, Julieta admitió que fueron las amigas de su madre quienes la convencieron, y la estrella mandó al frente a su hija: “Pero fue más de lo que yo creía. (...) Mostró mucho, pero después de todo lo que vi con todos los demás...”.

QUÉ HARÁ PALITO ORTEGA, EL PAPÁ DE JULIETA

La audacia de Evangelina Salazar para ir a ver a Julieta Ortega en su performance erótica extrema no sería compartida por Palito.

“No va a venir. Ninguna de las dos queremos que venga. No estamos interesados en que venga”, coincidieron madre e hija sobre el patriarca de la familia.