Desde que retomó su relación con Calu Rivero, Aito de la Rúa, hijo del ex presidente Fernando de la Rúa, ya fue padre por primera vez, y ahora esperan su segundo hijo, mientras él mantiene su bajo perfil al frente de un emprendimiento que sería ilegal en Argentina.

Calu Rivero está esperando un hijo de Aíto de la Rúa

Desde hace algunos años, el hijo menor de los De la Rúa, se encuentra viviendo en Países bajos y, según se supo, estaría invirtiendo en el mercado de los hongos y trufas psicodélicas con fines medicinales respecto a personas con problemas de salud mental, ansiedad y depresión.

En el pasado, el hijo del ex presidente se dedicó a los negocios inmobiliarios e inversiones en la industria de la música, entre otros. Sin embargo, en los últimos tiempos se supo que el empresario, estaría apostando por la industria de los hongos alucinógenos.

El empresario cree en el beneficio que brindarían los hongos psicodélicos en la salud de las personas, como lo mostró en sus redes sociales. Allí no solo promueve su uso, sino que lo recomienda por experiencia propia ya que reveló que hizo uso de ellos, y se prestó a un tratamiento en el cual combina meditación y hongos psicodélicos.

“Tenemos una compañía donde investigamos los beneficios que tiene la psilocibina -un componente presente de los hongos alucinógenos- para la salud. Es un tema totalmente terapéutico y está encarado con seriedad no sólo por el Estado holandés, sino por universidades importantes como la Johns Hopkins de Estados Unidos”, dijo hace algún tiempo en comunicación con Radio 10.

“Cuando me puse a averiguar entendí que acá (por los beneficios de los hongos) había una posible solución a futuro y me dio mucha intriga. Viajé a Holanda, me conecté con gente muy especializada en las universidades, con neurocientíficos, médicos, que finalmente fueron amigos y compañeros de trabajo. Ojalá la ciencia demuestre que puede ayudar, es el único objetivo: colaborar con la salud mental”, agregó.

LA HISTORIA DE AMOR DE CALU RIVERO Y AÍTO DE LA RÚA QUE REVIVIÓ QUINCE AÑOS DESPUÉS

En 2008, la historia de amor de Calu Rivero y Aíto de la Rúa captó la atención de los medios, que los retrataron por aquí y por allá durante el breve período que se mantuvo el romance.

Tiempo después, la actriz mantuvo un romance de dos años con Emmanuel Horvilleur (2010 -2012) antes de que su vida dé un vuelco con su alejamiento de los medios y sus acusaciones a Juan Darthés.

Calu Rivero compartió en redes detalles del embarazo.

Inesperadamente, en 2022, Calu Rivero y Aíto de la Rúa decidieron darle una nueva oportunidad al amor, sus caminos se volvieron a juntar y fruto de esa relación, el 22 de febrero de 2023, nació Tao.

ÁNGEL DE BRITO ASEGURA QUE CALU RIVERO ESTÁ EMBARAZADA POR SEGUNDA VEZ DE AÍTO DE LA RÚA

A un día de haber dado a entender que Emilia Mernes estaba embarazada de Duki, dato que luego negó en las redes sociales, Ángel de Brito anunció que Calu Rivero, ex Dignity, está esperando a su segundo hijo con Aíto de la Rua.

Si bien en un inicio hizo el “enigmático”, De Brito decidió adelantar temas y contó que la actriz, que hace poco más de un año dio a luz a Tao, está esperando a su segundo vástago con el hijo del ex presidente Fernando De la Rúa.

Calu Rivero, Aíto de la Rúa y Tao, juntos / Foto: Instagram

“No sabemos el sexo, no sabemos muchos más detalles, pero ya se lo comunicaron a gente de su entorno así que todo está bien y podemos comunicarlo”, dijo De Brito, a quien muchos famosos le reconocieron lo bien que se conduce en esa línea.

