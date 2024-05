Felizmente en pareja con Matías Palleiro, con quien apostó a la convivencia, Jimena Barón sorprendió al aconsejar a través de sus stories de Instagram a sus seguidoras mayores de 30 que están de novias.

“Las mujeres de mi edad que estamos entre los 35 y los 40 años, si estamos en una relación, le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance. Y sí a los 40 el pibe está en el boliche pensando qué trago quiere tomar, todavía no sabe bien ni siquiera eso, y nosotras seguimos teniendo un reloj biológico”, explicó, con firmeza.

“Esos años (entre los 35 y 40) son muchísimo más importantes que esos cinco años en la vida de un chabón común y corriente. Entonces, chicas, cuidado, cuídenlos, valen oro, fíjense con quién están”.

Y siguió, contundente: “Esos años (entre los 35 y 40) son muchísimo más importantes que esos cinco años en la vida de un chabón común y corriente. Porque son nuestra última chance de ser madre”.

“Entonces, chicas, cuidado, cuídenlos, valen oro, fíjense con quién están. Tengan mucho cuidado con estos últimos años que después no hay vuelta atrás”, agregó.

JIMENA BARÓN ACONSEJÓ PRESTAR ATENCIÓN A LOS AÑOS 37 Y 38

Antes de cerrar, Jimena hizo hincapié en los años 37 y 38 de las mujeres.

“No les den sus años 37 y 38 a alguien que ni siquiera saben, si va a querer, si no va a querer, no. Son años muy importantes, son los últimos, son irrecuperables”, cerró, con total claridad.