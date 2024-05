Evangelina Anderson es vegetariana desde hace años. De hecho, jamás probó la carne. Por eso, siempre le esquivó a una de las comidas argentinas más típicas. Sí, ¡el asado!

“¿Sos vegetariana? ¿Cómo hacés para no comer carne? Estoy intentándolo”, le consultó una seguidora a través de sus stories de Instagram. Acto seguido, Evangelina le respondió buena onda reafirmando su vegetarianismo.

“Viviendo en el extranjero, me preguntaban si nunca había comido un asado siendo argentina. No, jamás probé el asado”.

“Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado. Viviendo en el extranjero, me preguntaban si nunca había comido un asado siendo argentina. No, jamás probé el asado. Mi mamá me cuenta que desde bebé la rechazaba (la carne)”, sentenció, con firmeza.

¿LOS HIJOS DE EVA COMEN CARNE?

Eva contó si sus tres hijos, a diferencia de ella, consumen carne.

“Nunca pretendí desanimarlos a comer carne ni pensé empujarlos a eso. Es mi decisión y no quiero convencer a nadie. Siempre respeto la decisión de cada uno. En mi opinión, mientras los chicos sean criados con amor y con hábitos saludables, la decisión es exclusiva de los padres que siempre intentamos hacer lo mejor para ellos”, cerró, con firmeza.