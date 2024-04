Este lunes Josefina Lettieri se convirtió en la participante que ostenta, hasta el momento, el récord del premio más alto de Los 8 escalones de los 3 millones al ganar el concurso por séptima, y va por más.

Josefina es licenciada en artes y profesora de escenografía graduada de la Universidad del Salvador y este martes habló con el Chino Leunis en Poco correctos donde contó, entre otras cosas, en qué gastará el premio que ya tiene y que puede aumentar si sigue en carrera.

Josafina Lettieri, la ganadora récord de Los 8 escalones (Foto: captura eltrece)

“Nunca me imaginé hacer ese recorrido”, dijo Josefina en diálogo con el ciclo de eltrece. “Fui a participar porque me gustan ese tipo de juegos de preguntas y respuestas. Solemos jugar en casa con amigos y siempre me va bien, pero no me imaginé volver tantas veces”, reconoció la participante.

DE QUÉ VIVE JOSEFINA, LA PARTICIPANTE QUE BATIÓ EL RÉCORD DE LOS 8 ESCALONES DE LOS 3 MILLONES

“¿Sos la de la familia, de los amigos, las amigas, que sabe todo?”, quiso saber el Pollo Álvarez. “Yo suelo ver noticieros, suelo leer el diario. De hecho, el primer programa pasé el día antes estudiando las categorías del primer escalón y no leí el diario, así que fallé en la pregunta de actualidad, así que por eso perdí el primer programa”, recordó la participante.

Virginia Gallardo quiso saber a qué se dedica Josefina cuando no está en Los 8 escalones, a lo que ella respondió que “da clases en la Universidad de El Salvador, en las carreras de Escenografía y de Arquitectura”, aunque reconoció que los últimos días “lo descuidó un poco”.

“Un día llevé a mis alumnos al estudio, que les pareció buenísimo ir a ver también una escenografía de un programa como ese. Así que un poco los incorporé al programa”, agregó Lettieri, que fue sorprendida por María Belén Ludueña. “¿Es verdad que trabajaste en la escenografía del Teatro Colón?”, quiso saber la periodista.

QUÉ HARÁ JOSEFINA, LA PARTICIPANTE RÉCORD DE LOS 8 ESCALONES CON EL PREMIO QUE LLEVA GANADO

“Hice una obra en el Teatro Colón en el 2016, en el ciclo para niños del teatro, en una obra que se llama El Niño y los Sortilegios, dirigida por Mariana Ciolfi, con la que suelo trabajar muchas veces”, dijo la participante, que contó qué piensa hacer con su cuantioso premio.

“El propósito primero por el que me acerqué al programa fue para hacer algún viaje. Me parece que un viaje en familia es algo siempre muy lindo de hacer. Uno está siempre cada uno con sus obligaciones y se ve un ratito. En tanto que cuando uno viaja pasa todo el tiempo juntos. Es algo que te reúne mucho como familia. Así que definitivamente un viaje me parece que es”, dijo, y estimó que el destino sería Carolina del Sur, donde vive su hermana en los EE.UU.

