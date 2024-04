Antonio López, uno de los participantes más queridos de MasterChef, anunció que se alejará de su provincia natal, Salta, para instalarse junto a su madre en Buenos Aires con un objetivo claro, cumplir su sueño de tener un local gastronómico familiar: un local de empanadas salteñas.

Cercano a sus seguidores de Instagram, ya que pese a no haber llegado a la final del programa cosechó gran popularidad, Antonio compartió las primeras imágenes de su travesía con destino a Buenos Aires y dio detalles sobre este proyecto que busca llevar adelante lejos de su casa.

“Con mamá nos vamos a Buenos Aires. Será el comienzo de nuestro futuro, ya no hay más vueltas, ya no hay marcha atrás, es hora de luchar por nuestros sueños. Ojalá esto sirva de inspiración para muchos de ustedes. Hay momentos en la vida donde uno tiene que arriesgarse para poder tocar el cielo”, expresó, ilusionado.

ANTONIO ESTÁ DISPUESTO A LUCHAR

Antes de cerrar, Antonio admitió que, pese a que siente temor por lanzarse a lo nuevo, está dispuesto a enfrentarlo por acercarse a su sueño de tener su espacio gastronómico.

“Sin dudas, es el desafío más grande que vamos a pasar. ¿Estamos preparados? Ninguno de los dos sabe. Pero lo que sí sabemos es que no importa desde dónde arranquemos... Tal vez, lo hagamos durmiendo en el suelo o en el mejor hotel, pero mi mamá me enseñó que uno siempre puede salir adelante, no importa qué tan difícil sea...”.

“Nosotros elegimos no conformarnos con la vida que tenemos y elegimos ir por más. Puede salir mal o puede salir muy bien, pero hay que intentarlo”, sentenció, seguro de sí mismo.